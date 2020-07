Calcio Padova, sorteggio playoff: i biancoscudati giocheranno contro la Juventus Under 23

Dopo la vittoria di domenica sera all'Euganeo contro la FeralpiSalò, lunedì mattina erano attesi gli abbinamenti del prossimo turno dei playoff di Serie C. Domenica a Firenze sono stati fatti i sorteggi: l'urna ha stabilità che il Calcio Padova affronterà giovedì in trasferta ad Alessandria la Juventus Under 23, formazione testa di serie dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C.

Gli altri abbinamenti

La partita sarà a gara secca e i biancoscudati dovranno per forza vincere per andare al turno successivo dato che in caso di pareggio passano i bianconeri. Gli altri abbinamenti sono: Monopoli- Ternana, Carpi- Alessandria, Renate- Novara e Potenza- Triestina.