Il Cittadella impensierisce la Spal: poi la capolista fa un passo avanti verso la serie A

Una gara equilibrata che alla fine fa emergere lo strapotere della Spal, lanciata verso la promozione in serie A.



LA PARTITA. Nonostante un avvio difficile, con un primo tempo piuttosto bloccato, nella ripresa passa in vantaggio la squadra di casa con l'ottima incornata di Giani. Pochi minuti e Zigoni raddoppia. Sempre tutto fatto per la capolista che addirittura segna una terza rete, poi annullata tra le proteste dall'arbitro. Nel finale entra Litteri che accorcia le distanze e dà il via a un quarto d'ora di fuoco che i granata non riescono a concretizzare. Spal sempre più in A.



SPAL – CITTADELLA 2 – 1

Marcatori: 4′ st Giani, 22′ st Zigoni, 34′ st Litteri.

SPAL (3-5-2): Meret; Gasparetto, Giani, Cremonesi; Lazzari, Arini, Castagnetti 5 (18’ st Schiavon), Mora, Del Grosso (36’ st Vicari sv); Zigoni (31’ st Finotto), Antenucci. A disposizione: Poluzzi, Strefezza, Ghiglione, Schiattarella, Boccafoglia, Costantini.

All. L. Semplici.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pascali, Pedrelli; Schenetti, Iori (28’ st Paolucci), Pasa; Chiaretti; Strizzolo (29’ st Kouamé), Vido (17’ st Litteri). A disposizione: Paleari, Valzania, Varnier, Bartolomei, Pelagatti, Martin.

All. R. Venturato.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Caliari-Intagliata).

Note: angoli 7-2 per il Cittadella.

Ammoniti: Pascali, Pasa, Scaglia, Cremonesi e Kouamé per gioco scorretto.

Spettatori: 8.786

Recupero: 2’ e 3′