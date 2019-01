Squash: Scott Fitzgerald è il nuovo campione regionale assoluto

Campione tra le mura di casa: Scott Fitzgerald, allenatore-giocatore e responsabile tecnico del settore squash presso il Centro Sportivo del Plebiscito ha conquistato il titolo Assoluto Regionale Veneto 2019, durante la competizione del 12 e 13 gennaio nei campi da gioco di via Geremia.

Supremazia

Per il secondo anno di seguito Fitzgerald conquista il titolo e, nonostante non fosse al massimo della forma fisica e poco allenato, ha dimostrato comunque una supremazia di capacità tecnico/tattica su tutti gli avversari, vincendo il titolo senza perdere un game e lasciando così, per il secondo anno di seguito, il titolo in mano al C.S. Plebiscito. Ottime prestazioni anche da parte degli altri portacolori del Plebiscito Padova, con Mattia Boniardi Zelaschi sul gradino più basso del podio e Denis Finesso classificatosi quinto. Nel femminile, è Letizia Viel a farla da padrona: giocatrice nata e cresciuta presso il circolo Pegaso di Vicenza, da quest’anno, trasferitasi per motivi di studio, si allena proprio al C.S. Plebiscito. Le portacolori patavine si sono ben comportate, con Clara Ragazzini quarta e Nicole Johnson Minchio sesta.