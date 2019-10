Stadio Euganeo, Bonavina a Roma per l'incontro "decisivo" con Credito Sportivo e Coni

La data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 30 ottobre. Perché potrebbe essere davvero quella decisiva per il futuro dello stadio Euganeo: quel giorno, infatti, Diego Bonavina si recherà a Roma per incontrare Credito Sportivo e Coni e ottenere così il "via libera" per i lavori.

L'incontro

"Via libera" perché 3 milioni di euro verranno stanziati dal Credito Sportivo, dove l'assessore allo sport si recherà alle ore 16 (insieme agli architetti Giulio Muratori e Stefano Benvegnù e all'ingegner Claudio Rossi) per l'incontro decisivo. Con tanto di progetto definitivo: Bonavina non si sbottona, ma parla di «ulteriori migliorie rispetto al rendering iniziale», che aveva peraltro già incontrato i favori dei tifosi del Calcio Padova. I quali attendono di scoprire anche la capienza della nuova curva sud: inizialmente prevista da 2.000/2.500 posti e poi portata a 3.000 spettatori, potrebbe in realtà superare - seppur di poco - tale "portata".