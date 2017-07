Primo stage dell’Italian Coffee Petrarca per gli under 19 nazionali, si replica giovedì 27 luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nella serata del 20 luglio si è svolto il secondo stage per gli under 19 nazionali dell’Italian Coffee Petrarca.

Oltre trenta ragazzi delle annate dal 1998 al 2001 hanno partecipato alle attività proposte dagli istruttori bianconeri Luca Mastrogiovanni e Paolo Favarato.

Si replica giovedì 27 luglio.

L’appuntamento sarà nuovamente alla Palestra della Fondazione OIC di Via Venzone 72 a Padova, con il seguente orario: dalle ore 19.15 per i portieri dalle ore 19.30 per tutti.

Contatti per informazioni: telefono 347.42.81.312 - 346.14.61.712 - 340.54.03.671 mail info@petrarcacalcioacinque.it