Parte in trasferta la stagione dell'Argos Petrarca rugby: Coppa Italia contro il Lafert San Donà

Sabato 28 settembre alle ore 16 inizia ufficialmente la stagione dell’Argos Petrarca, che affronta in trasferta il Lafert San Donà (stadio Pacifici) nella prima giornata di Coppa Italia. Il Petrarca è inserito nel girone C, con San Donà appunto e Mogliano.

La prima sfida

«Sabato al ‘Pacifici' iniziamo la nostra stagione ufficiale con la prima sfida di Coppa Italia», spiega l’allenatore dell’Argos, Andrea Marcato. «Una competizione alla quale teniamo molto e nella quale proveremo ad arrivare più lontano possibile. Dopo nove settimane di lavoro di pre stagione e due amichevoli, sarà fantastico giocare una partita nella quale il risultato ed ogni punto guadagnato avranno davvero valore. Scenderemo con San Donà, compagine sempre molto difficile da affrontare soprattutto nel loro stadio, che risulta tra i più ostici d’Italia da espugnare. Una forte emozione sarà ritrovare per la prima volta da avversari Enrico Francescato e Pedro Ortega, grandi giocatori e grandi amici. Sabato proveremo a giocare un rugby piacevole, fatto di ritmo e velocità in attacco, solido e pertinente in difesa. Tutto ciò servirà a farci capire se la strada percorsa è quella giusta e se settimana dopo settimana stiamo migliorando attraverso la dedizione e la personale esigenza nel lavoro giornaliero».

Le altre giornate di Coppa Italia

Seconda giornata sabato 5 ottobre in casa con Mogliano, ultimo turno il 16 novembre (il Petrarca riposerà). Quindi si qualificheranno le prime di ogni girone per il doppio confronto di semifinale in programma il 7 e 14 dicembre. Le vincenti si affronteranno per l’assegnazione del Trofeo 2019/20 nella finale in calendario il 18 gennaio 2020.

La formazione in campo

La formazione annunciata: Fadalti; Coppo, De Masi, Broggin, Beraldin; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Minazzato, Nostran; Galetto, Saccardo; Swanepoel, Cugini, Franceschetto. A disp.: Rizzo, Carnio, Scarsini, Gerosa, Butturini, Grigolon, Navarra, Ragusi.