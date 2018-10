Stefano Benetton, in vetta alle provincie del Veneto. A bici e a piedi dal punto più basso e quello più alto di ogni provincia

L’anno scorso ha cominciato un progetto intitolato “In vetta alla provincia del Veneto”. Lui è Stefano Benetton, non solo un atleta ma anche un ricercatore. Unisce sport e ricerca scientifica. Compiendo imprese in solitario. Unirsce i punti più alti e più bassi delle varie province. Sabato 13 la tappa conclusiva, obiettivo Marmolada partendo da Venezia. Congiungerò il luogo più basso e quello più alto della regione: "Dovrei metterci tredici ore circa. Ora però ha nevicato, ci sono incognite che l’uomo ancora non governa nella salita, ma vediamo come andrà. Non vedo l'ora di tornare lassù. Partire da Venezia poi è sempre una emozione bellissima".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ha attraversato a bici e a piedi tutte le province venete. Partiamo da quella di Padova nel racconto: "Io sono nato e vivo a Mongtegrotto Terme. In mezzo a una natura splendida. Il punto più basso della provincia padovana è la spiaggia della Boschettona. E' poco conosciuta ma molto bella. Da lì sono andato fino al Monte Venda”. Poi le provincie di Treviso, Verona e Vicenza.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’ultima impresa riguarda la provincia di Belluno, dove è giunto fino alla Marmolada, dove è appunto in procinto di tornare. Inevitabile chiedergli del contenzioso tra Veneto e Trentino e anche dello stato di salute del ghiacciaio. Il tema del surriscaldamento globale e scioglimento dei ghiacci, Benetton, ha potuto conostatarlo con i propri occhi: "Si è trasformato tantissimo: la perdita in altezza supera nettamente un metro e mezzo in un anno. La situazione è preoccupante. Dovremo farci delle domande su quanto sta accadendo all’ambiente e lavorare sulle emissioni di anidride carbonica". E sul contezioso tra Veneto e Trentino che idea ti sei fatto? "Il ghiacciaio che è presente sulla Marmolada defluisce la sua acqua verso il Trentino. La Marmolada è del Trentino perché le acque fluiscono dal ghiacciaio verso la Val di Fassa".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quali sensazioni si vivono quando si compiono queste imprese. "Mi trovo di fronte a paesaggi stupendi, parto di notte, supportato da persone care che mi seguono in auto. La mattina presto, quando ancora il sole non è sorto, mi comincio a muovere con la bicicletta. Poi prendo il sentiero a piedi e comincio a salire". Arrivi da un'area meravigliosa, dal punto di vista naturalistico, cosa ne pensi del fatto che finalmente sia nato un progetto di promozione comune delle bellezze di quell'area? "Montegrotto e Abano sono i paesi più turistici. Le terme e i colli erano sconnesse come realtà, tra loro. Un limite che andava superato. Oggi invece questo passaggio promuove tutto il territorio, nel suo complesso. Una opportunità per tutti".