Un'invasione di campo speciale: lancio di peluche in campo per i bimbi di Pediatria

Il nome originale è “Teddy Bear Toss". Si tratta di un’iniziativa solidale, nata in America qualche anno fa e che in poco tempo si è diffusa in tanti Paesi, tra cui l'Italia. E oltre a divertire chi vi partecipa ha un grande, grandissimo merito: far sorridere chi ne ha più bisogno. Come in questo caso: la partita di basket tra Roncaglia e Solesino, valevole per il campionato di serie D e in programma domenica 3 marzo alle ore 17.30 nella palestra comunale di Via Don Orione a Ponte San Nicolò, sarà interrotta da un lancio di... pupazzi di peluche.

L'iniziativa

Avete letto bene: nel momento in cui verrà effettuato il primo canestro il campo di gioco verrà letteralmente invaso da animaletti di peluche, tanto da sospendere la gara per dare il tempo agli addetti ai lavori di raccogliere tutti i pupazzetti, che verranno destinati ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria all’Ospedale di Padova. Sugli spalti ci saranno i rappresentanti del Reparto di Pediatria, della Federazione Italiana Pallacanestro nonché le autorità locali, e la consegna dei giocattoli avverrà nei giorni a seguire, quando gli atleti della società Basket Roncaglia si recheranno in visita al reparto. «Il basket è uno sport straordinario e può regalare emozioni – esclamano con orgoglio i vertici dell’associazione sportiva - per una volta il gesto più bello non sarà una grande giocata, un tiro allo scadere o una schiacciata spettacolare ma un pensiero rivolto a dei bambini che stanno vivendo un momento difficile per far loro sentire che non sono dimenticati, nella speranza di donare loro un momento di serenità».