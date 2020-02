Libera in piazza per le vittime di mafia: è partita dal Prato la fiaccola per il 25esimo anniversario

Ha preso il via alle 15 in Prato della Valle "Tedofori di memoria e di impegno”, la staffetta organizzata da Libera per chiedere verità e giustizia per le vittime innocenti di mafia.

L'evento

L'iniziativa, organizzata con il supporto di Us Acli e con il patrocinio del Comune, ha visto 25 tedofori percorrere l'anello del Prato con la staffetta aperta dall'assessore allo sport e con delega alla legalità Diego Bonavina seguito da numerosi bambini della primaria Santa Rita che aderisce al progetto. Padova è la prima tappa dell'iniziativa che nei prossimi giorni toccherà 25 città italiane che negli altrettanti anni di attività di Libera ogni 21 marzo hanno ospitato un'edizione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'ultima si era svolta lo scorso anno proprio a Padova scelta per questa nuova partenza con un evento che è parte delle attività di Padova capitale europea del volontariato. Presenti anche i referenti di Padova e del Veneto dell'associazione, Marco Lombardo e Roberto Tommasi, oltre a Pasquale Borsellino, figlio e fratello di due vittime della mafia. La staffetta si concluderà il 18 marzo a Palermo, tre giorni prima della grande celebrazione per il quarto di secolo.