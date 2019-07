Tennis, doppio titolo regionale per le squadre Under 14 del Plebiscito

Bilancio decisamente positivo per il Plebiscito Padova al termine della tre giorni di gare al Park Tennis Abano, sede delle Final Four regionali 2019: tre le squadre qualificate, due titoli regionali conquistati (under 14 maschile e femminile) e un secondo posto (under 10 misto) che confermano l’ottimo lavoro dello staff 2001 Team Tennis Academy - C.S. Plebiscito a livello di tennis giovanile.

Under 14

Tutto facile per l’under 14 maschile (Tommaso Parpajola 3.1, Andrea Martellato 3.3, Giovanni Bettella 3.3, Andrea Pavia 3.5), che sconfigge nella prima giornata 3-0 il TC Scaligero, successivamente l’insidioso Motta di Livenza per 2 a 1 e in finale i Comunali Vicenza per 3 a 0, conquistando lo scudetto. Per le ragazze Under 14 (Elisa Cesarina Vincenti 3.1, Victoria Zenato 3.1, Beatrice Varini 3.3) il percorso è stato ancora più agevole: vittoria 3-0 nella prima giornata con Comunali Vicenza, stesso punteggio la giornata seguente con Scaligero e, senza cedere nemmeno una partita, conquistano lo scudetto superando 3-0 TC Padova.

Under 10

Bellissimo anche il percorso dell’Under 10 misto (Serena Agostini, Alessia Minzat, Matteo Dall’Omo, Filippo Leoni): vittoria contro Comunali Vicenza per 2-1, con Taglio di Po’ 2-1 e sconfitta di misura in finale con il favorito TC San Paolo per 2-1, laureandosi così vice-campioni regionali. Presenti alle final four per seguire i giovani atleti il direttore tecnico 2001 Team Tennis Academy Andrea Mantegazza, e i capitani Giorgio Zanzarin e Massimo Valerio: «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in queste finali regionali - commenta Mantegazza - siamo l’unico circolo del Veneto ad aver conquistato due scudetti, sfiorando anche il terzo della manifestazione con l’under 10 misto, perso solo al doppio di spareggio. Il bilancio è quindi più che positivo, il livello di gioco raggiunto è alto. Ora gli atleti non si fermano: ancora intensi gli allenamenti in preparazione della fase Macroarea (dal 18 luglio), ma nel frattempo molti saranno impegnati a livello internazionale in tornei Tennis Europe Junior Tour. In seguito ci concentreremo sui campionati italiani di settembre».