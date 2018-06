Tennis, ottavi con sorpresa al Padova Challenge Open: salta la testa di serie numero 2

Salta la prima testa... di serie.È giunto alla soglia dei quarti di finale il tabellone singolare del Padova Challenge Open-Trofeo Alì & Alìper: il torneo internazionale di tennis femminile, che terrà banco sui campi in terra rossa della Canottieri fino a domenica 10 giugno, sta confermando in pieno le attese, mostrando giorno dopo giorno un livello di gioco sempre più elevato con incontri spesso decisi per una questione di dettagli.

La brasiliana Ce sorpresa del torneo

La tenuta mentale, però, continua ad esercitare un peso specifico notevole, spostando molto spesso l’ago della bilancia. È il caso dell’ottavo di finale che ha visto Gabriela Ce (foto Tommaso Osellin) prevalere su Dea Herdzelas. La minuta giocatrice brasiliana è ufficialmente la sorpresa del torneo. Tra le poche superstiti delle qualificazioni, si è resa artefice di un’altra splendida impresa: sotto 3-0 nel primo set, vinto poi dalla bosniaca per 6-3, si è ripresa alla grande aggiudicandosi il match per 6-1, 6-1 riversando sul rettangolo di gioco tutta la sua determinazione.

Pieri più forte della Soylu

La vera notizia di giornata è però l’eliminazione della testa di serie numero 2: Ipek Soylu è stata infatti sconfitta dalla toscana Tatiana Pieri, entrata in competizione con una wild card. Perso il primo set per 6-4, la 22enne turca di Adana sembrava potesse rimettere in sesto la partita con il 2-6 del secondo, ma ha smarrito di nuovo il ritmo nel set decisivo, chiuso da Pieri grazie a un perentorio 6-2 dopo quasi tre ore di gioco. Passa il turno invece la croata Tereza Mrdeza: la numero 3 del main draw, però, deve restare in campo per 2 ore e mezza prima di spuntarla sulla tedesca Sarah Rebecca Sekulic per 6-4, 4-6, 6-2.

Tutto facile per Brescia e Zidansek

Qualificata per i quarti anche Georgia Brescia, l’italiana inserita con il quarto miglior ranking in tabellone, a cui serve il tie-break per spegnere le velleità di Federica Di Sarra (ex Canottieri Padova) per 6-4, 7-6 (5). Nessun patema per la slovena Tamara Zidansek, la numero 1 del torneo si sbarazza agevolmente della statunitense Elizabeth Halbauer per 6-1, 6-1, che paga caro qualche problema al polso.

Colmegna stop

L’altra giovane in ascesa è Ludmilla Samsonova: l’italiana di origini russe, rimane l’unica reduce dalle qualificazioni, assieme alla già citata Ce, piegando le ceca Anastasia Zarycka per 6-4, 5-7 e 6-4. Finisce invece agli ottavi l’avventura di Martina Colmegna, che dopo aver battuto Paula Ormaechea, vincitrice dell’edizione 2015 del Padova Challenge Open, si è bloccata al cospetto della francese Fiona Ferro per 6-3, 6-0. Tra il tardo pomeriggio e la sera, oltre all’ultimo ottavo di finale fra la slovena Nina Potocnik e Martina Di Giuseppe, sono state disputate le semifinali per il tabellone del doppio, che assegna il Trofeo HDI-Assicurazioni, tra le coppie Lucia Bronzetti-Lucrezia Stefanini e Dea Herdzelas-Tereza Mrdeza da una parte, e Ipek Soylu-Anastasia Zarycka e Georgia Brescia-Gabriela Ce dall’altra.