Tennis, la pioggia condiziona il "Padova Challenge Open": i risultati del primo turno

Pioggia guastafeste. È entrato nel vivo il Padova Challenge Open-Trofeo Alì & Alìper e Trofeo HDI-Assicurazioni, il torneo internazionale di tennis femminile con montepremi da 25.000 $, organizzato sulla terra battuta del circolo Canottieri di via Polveriera a Padova.

Ipek Soylu sugli scudi

Nonostante il maltempo abbia caratterizzato tutta la sessione di gioco, facendo slittare diversi incontri, si sono finalmente aperti i tabelloni principali di singolo e doppio, che hanno subito regalato spettacolo ed emozioni al pubblico di appassionati. Al suo debutto, la turca Ipek Soylu, testa di serie numero 2 del main draw, non si è lasciata distrarre dai pronostici favorevoli, sbrigando la pratica con la brasiliana Thaisa Grana Pedretti per 2-6, 4-6 in meno di due ore.

Colpaccio di Martina Colmegna

Colpo grosso di Martina Colmegna (foto Dario Bianchi): la seconda testa di serie delle qualifiche ha avuto la meglio per 6-4, 6-2 sull’argentina Paula Ormaechea, vincitrice del Padova Challenge Open 2015 e promossa al tabellone principale grazie a una wild card. Federica Di Sarra, ex portacolori della Canottieri Padova, ha dovuto lottare per oltre due ore prima di aver ragione di Martina Caregaro per 4-6, 6-3, 6-2, dopo un match segnato a lungo dall’equilibrio. Niente da fare invece per Lucia Bronzetti: l’altra italiana, reduce dal tabellone di qualificazione, è stata costretta ad alzare bandiera bianca alla slovena Nina Potocnik, dopo aver perso il primo set per 6-1 e aver allungato inutilmente fino al tie-break il secondo [7-6 (6)].

Rinvii e spostamenti

Nel pomeriggio, la pioggia ha imperversato ancora obbligando al rinvio delle sfide fra la brasiliana Teliana Pereira e Georgia Brescia (4) e tra la francese Fiona Ferro (5) e la russa Anastasia Pribylova. Gli incontri del doppio, inizialmente prefissati per le 15.30, sono stati spostati sui campi al coperto del Tennis Commodore di Montegrotto Terme. Domani, mercoledì 13 giugno, la programmazione proseguirà con i restanti match di singolare e doppio in tabellone.