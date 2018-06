Tennis, si chiudono le qualificazioni del Padova Challenge Open: i risultati

La seconda giornata del Padova Challenge Open-Trofeo Alì & Alìper e Trofeo HDI-Assicurazioni ha definito il tabellone principale per il singolo. Otto le tenniste, che hanno passato il secondo round di qualificazione accedendo al main draw della 14esima edizione del torneo internazionale di tennis femminile della Canottieri.

Russia batte Italia

Dopo essere rimasta a riposo nel primo turno, la russa Anastasia Pribylova (foto Dario Bianchi), testa di serie numero 1 delle qualifiche, ha dovuto sudare per oltre 2 ore prima di piegare la resistenza di Alessandra Mazzola per 6-1, 3-6, 6-3. Assieme a lei, si impone anche l’altra russa Ludmilla Samsonova (6) ai danni di Monica Cappelletti con uno speculare 6-3, 6-3. Esce invece di scena, a sorpresa, la testa di serie numero 3, Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla brasiliana Teliana Pereira 5-7, 5-7. E avanza anche l’altra brasiliana Thaisa Grana Pedretti (4), capace di estromettere Benedetta Ivaldi per 6-2, 6-4.

Colmegna facile

Vittoria agevole per la numero 2 del tabellone, Martina Colmegna, che liquida in meno di un’ora Valentina Losciale 6-2, 6-0. La seconda italiana a superare la fase di qualifica è Lucia Bronzetti (7), brava ad aggiudicarsi il “derby” con Camilla Scala (9) per 6-0, 6-4. Out Verena Meliss, costretta a cedere alla svizzera Susan Bandecchi per 7-6 (3), 6-1. L’ultimo match in programma tra la brasiliana Gabriela Ce e Claudia Giovine è anche il più lungo. A spuntarla è Ce in rimonta, dopo 2 ore e 27 minuti di battaglia: 2-6, 6-3, 6-3 lo score finale.

Tabelloni definiti

A seguire sono stati sorteggiati i due tabelloni principali di singolo e doppio. Nel main draw del singolo figurano come teste di serie le annunciate Tamara Zidansek (1, n. 123 al mondo), Ipek Soylu (2) e Teresa Mrdeza (3). Il quarto miglior ranking spetta all’italiana Georgia Brescia. Gli incontri di domani, martedì 12 giugno, inizieranno alle ore 11 per il singolo. Nel pomeriggio, ore 15,30, le prime sfide del doppio. In serata, a partire dalle ore 20, si terrà una cena alla club house della Canottieri con la presentazione delle atlete del torneo.