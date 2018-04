Tennis giovanile, ottimi risultati per il C.S. Plebiscito al Junior Next Gen di Vicenza

Si è conclusa la tappa veneta del circuito nazionale giovanile macroarea junior Next Gen d’Italia, dal 28 marzo al 3 aprile sui campi comunali del tennis di Vicenza, che ha visto una massiva partecipazione di atleti del 2001 Team C.S. Plebiscito Padova.

Under 16 maschile

Tommaso Bettella (2.8) conquista il tabellone Under 16 maschile: accreditato con la testa di serie n.4, dopo aver superato in semifinale il compagno di allenamenti Giovanni Boco (3.1 e giustiziere della t.d.s. 1 Alberto Orso) per 6/2 5/7 10/6 al terzo set (che con la formula next gen è un super-tiebreak ai 10 punti), ha sconfitto in finale con un netto 6/3 6/3 il 3.2 Pietro Pampanin (TC Triestino) che in semifinale aveva superato la t.d.s. 2 Mattia Ghedin (e al secondo turno un altro portacolori del C.S. Plebiscito, il 4.2 Francesco Zirbi, protagonista di un ottimo torneo).

Under 12 maschile

Nell’Under 12 maschile, il fratello Giovanni (3.5) raggiunge la finale in doppio in coppia con Alex Battiston (t.d.s.1), dopo aver perso ai quarti di finale nel tabellone di singolo dal faentino Beraldo (t.d.s. 4), in cui però non riesce a superare la coppia t.d.s.2 Masten/Simoncelli cedendo al terzo set.

Under 12 femminile

Nell'Under 12 femminile, semifinale per Victoria Zenato (3.5 e testa di serie n.3), sconfitta dalla seconda testa di serie Anita Picchi per 6/2 6/3, mentre esce ai quarti di finale Elisa Cesarina Vincenti (3.4, t.d.s. 1), sconfitta dall’outsider Vittoria Toffano (4.2, TC Serenissima) 7/5 6/0, poi vincitrice del torneo. Nel tabellone di doppio le due compagne di allenamento, accreditate della prima testa di serie, hanno conquistato il titolo superando per 6/4 6/2 la coppia t.d.s. 2 Picchi/Carpi.