Lotta all’ultimo scambio: spettacolo garantito nella 14esima edizione del “Padova Challenge Open”

Per una settimana di grande tennis: a domenica 10 a domenica 17 giugno i campi in terra rossa della Canottieri Padova ospitano la 14esima edizione del torneo internazionale “Padova Challenge Open”, valevole per il Trofeo Alì & Alìper. Con i suoi 25mila dollari, l’evento del circolo di Strada Polveriera vanta il montepremi più alto della sua categoria in ambito regionale, ilche lo rende una delle manifestazioni di maggior prestigio dedicate al tennis femminile in Veneto.

Rampa di lancio per tenniste internazionali

Sarà una settimana ricca di emozioni e spettacolo con circa 60 fra le più importanti tenniste del panorama internazionale. Negli anni scorsi, l’albo d’oro del “Padova Challenge Open” ha consacrato atlete del calibro di Alize Cornet e Kristina Mladenovic, capaci di raggiungere le prime 20 posizioni del ranking WTA, assieme ad altre giocatrici entrate nelle prime 100 posizioni della classifica, come la svedese Rebecca Peterson, vincitrice dell’edizione 2017 e attuale numero 95 al mondo. Da segnalare che tra il 2009 e il 2013, il “Padova Challenge” ha accolto anche un torneo maschile da 15.000 dollari, che ha proclamato vincitori Philipp Oswald (2009 e 2011), Nikola Ciric (2010), Luca Vanni (2012) e Salvatore Caruso (2013).

“Evento più prestigioso a livello regionale”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Andrea Massaggia, presidente della Canottieri Padova, ha dichiarato: «Sui nostri campi si disputa il più importante evento tennistico rosa della regione. Una vetrina, che mette in mostra autentiche campionesse. Ricordiamo ancora le partite combattute dello scorso anno, che hanno avuto una cornice di pubblico superiore a ogni più favorevole previsione. Tutto questo è possibile grazie all’appoggio dei nostri numerosi soci, al prezioso lavoro del comitato organizzatore, che ha gestito in questi mesi la complessa macchina operativa, necessaria per allestire un evento di livello internazionale, e al fondamentale sostegno dei nostri numerosi sponsor. Un particolare segno di riconoscenza va al gruppo Alì & Alìper e al “second sponsor” HDI-Assicurazioni, che si affaccia per la prima volta alla Canottieri”. Soggetti ai quali si aggiunge il supporto del Comune di Padova e di tutti gli altri partner istituzionali da sempre vicini al torneo: alla conferenza stampa di presentazione del torneo sono intervenuti in veste di ospiti l’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina, il presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle, il consigliere regionale della Fit Alessandro Zambon, Silvia Carraro in rappresentanza dello sponsor Antonio Carraro Tractors, e il viceprefetto Luigi Vitetti. A fare gli onori di casa, oltre ad Andrea Massaggia, anche il direttore di sede Rossano Galtarossa, l’ ex presidente e responsabile del comitato organizzatore Giampietro Battaglia, il medico sociale Stefano Paiaro, il consulente organizzativo Sergio Paglianti e la direttrice del torneo Anna Benzon, che ha illustrato la programmazione in dettaglio.

Il programma

Dopo l’arrivo delle giocatrici (sabato 9 giugno il sign in), domenica 10 giugno, a partire dalle ore 9, si aprirà il tabellone di qualificazione, che verrà chiuso il giorno successivo con l’ultimo turno. Lunedì 11 giugno verrà effettuato il sorteggio per gli incontri del main draw, sia per il singolare che per il doppio. La serata di martedì 12 sarà dedicata alla presentazione delle giocatrici, che fanno parte dei tabelloni principali. I match di singolare proseguiranno fino a domenica 17 giugno, quando verrà disputata la finalissima del Trofeo Alì & Alìper. La finale del doppio, che assegnerà il Trofeo HDI-Assicurazioni, è fissata per il pomeriggio di venerdì 15 giugno. Orari da definire, ingresso gratuito tutti i giorni. Dirette streaming e aggiornamenti sul torneo saranno disponibili sul sito www.itfpadova.com, sul profilo Instagram #Itfpadova e tramite gli altri canali social della Canottieri Padova.

Il tabellone, tra teste di serie e wild card

Tredici i campi in terra rossa teatro dell’evento. Per il tabellone di qualificazione da 32 giocatrici, sono sei le wild card disponibili: tre verranno comunicate dalla Fit tramite la referente Tatiana Garbin (ex giocatrice della Canottieri in Serie B), altre tre spettano alla società organizzatrice. La Canottieri ha assegnato le sue wild card a tre giovani atlete del territorio: Lucrezia Stivanello (2.8, classe 2001), ragazza del circolo, che milita nella squadra di Serie C; la 20enne lombarda Valentina Losciale (2.4); e la statunitense Catherine Gulihur (classe 2000), che gioca a Vicenza e si è già messa in luce battendo la quotata Corinna Dentoni. Otto tenniste passeranno al tabellone principale da 32, in partenza martedì 12 giugno. Quattro le teste di serie: la 20enne slovena Zamara Zidansek (n. 123 al mondo al suo best ranking), la 22enne turca Ipek Soylu, (n. 222, già vista all’opera alla Canottieri), la 27enne croata Tereza Mrdeza (n. 236 con un miglior ranking attorno al 150) e la 25enne norvegese Ulrikke Eikeri (n. 237, dotata di un best ranking alla posizione 206). Tra le italiane da segnalare la presenza di Federica Di Sarra, che in passato è stata la portacolori della squadra di A/2 della Canottieri. Quattro le wild card per il main draw, tre della Fit e una del circolo ospitante, che l’ha attribuita a Paula Ormaechea, 25enne argentina vincitrice del “Padova Challenge Open” nel 2015.