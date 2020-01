Tornei open di Natale: si conclude il C.S. Plebiscito con il secondo titolo di Stefano Baldoni e Federica Di Sarra

Si è concluso lunedì 6 gennaio 2020 il lungo mese di tornei targati 2001 Team, con le finali del Torneo Open di Natale al C.S. Plebiscito. In campo maschile, trionfa per il secondo anno consecutivo il 2.2 perugino Stefano Baldoni (accreditato della testa di serie n.4): dopo aver sconfitto ai quarti di finale il pari classifica Tommaso Gabrieli e in semifinale il 2.1 (con le classifiche 2020) Edoardo Lavagno, in finale non lascia scampo al 2.2 ligure Alessandro Ceppellini, chiudendo la partita per 6/4 6/2 e conquistando il titolo sempre sui campi di via Geremia.

Risultati femminili

In campo femminile, il talento di Federica Di Sarra, 2.1 e attualmente 416 WTA, non delude le aspettative: dopo aver superato in semifinale, al termine di un’avvincente partita, la 2.4 Valentina Lia conclusasi per 6/0 al terzo set, in finale ha nuovamente incontrato la 2.3 Alessia Bianchi (alla sua quinta finale nei tornei di Natale), sconfitta per 6/3 6/0, nella replica della finale della settimana prima al Centro Sportivo 2000. Un totale, tra i due tornei, di 325 iscritti nei tabelloni di singolare maschile, 146 iscritte nel singolare femminile e ben 46 coppie totali tra i tabelloni di doppio femminile, doppio maschile e doppio misto, un numero importante di atleti supportato anche da un altissimo livello tecnico, con ben cinque atleti classificati 2.1 nella stagione 2020, presenti tra i due tornei (il vincitore del C.S. 2000 Marco Speronello, Daniele Capecchi, Edoardo Lavagno, Federico Maccari e Federica Di Sarra), e cinque atleti classificati 2.2 (il vincitore del C.S. Plebiscito Stefano Baldoni, Alessandro Ceppellini, Tommaso Gabrieli, Nicola Ghedin e Walter Trusendi).

Atleti di casa

Un grande successo di atleti ma anche di pubblico, sempre presente nei due impianti 2001 Team per assistere agli incontri anche dei tanti atleti di casa partecipanti. Al termine del 2° torneo, inoltre, sono stati premiati dal Direttore di Gara e responsabile tennis 2001 Team Gianfranco Barbiero anche i numerosi atleti C.S. Plebiscito che si sono distinti nel corso della stagione, tra cui le due squadre Under 14 maschile e femminile, vincitrici dello scudetto regionale e poi posizionatesi rispettivamente settimi e terzi in Italia, e i numerosi atleti che hanno promossa 2.6 e secondo anno Under 14, ai vertici nazionali). Presenti alle premiazioni anche il consigliere FIT e direttore tecnico dell’Accademia Plebiscito Tennis Team Andrea Mantegazza, lo sponsor tecnico Joma, il giudice di gara del torneo Maria Vincenza Mastronardi e l’arbitro di sedia Riccardo Simionato.