Tennis giovanile, la rappresentativa veneta del Plebiscito finalista alla Coppa d'inverno

Elisa Cesarina Vincenti, Tommaso Parpajola, Giovanni Bettella: sono tre i portacolori del centro sportivo Plebiscito - 2001 Team Tennis Academy che con il Veneto si qualificano per la finale nazionale della Coppa d'inverno, manifestazione che coinvolge tutte le rappresentative regionali d’Italia (Under 13 e Under 14).

Numeri e soddisfazione

Nel proprio girone di macroarea il Veneto si è qualificato alle finali, un risultato raggiunto per la prima volta dal 1998, al Centro tecnico federale di Tirrenia sconfiggendo all’esordio l’Emilia Romagna per 4-2, il Friuli per 6-0 e la Lombardia per 4-3, al doppio di spareggio. Troveranno alla fase finale le rappresentative di Marche, Liguria e Lazio. Ottime prestazioni da parte di tutti gli atleti: da sottolineare le tre vittorie su tre singolari di Elisa Cesarina Vincenti e le vittorie in doppio di Tommaso Parpajola e Giovanni Bettella. Convocato con la rappresentativa 2007/2008 Nicolò Lago per disputare il Trofeo Polla: terzo posto per il Veneto, che chiude il girone con una vittoria contro Alto Adige, una sconfitta contro il

Trentino e la vittoria nella finale terzo-quarto posto contro il Piemonte.