Tennis: le giovanili del Plebiscito Under 14 conquistano la Macroarea Nord-est e volano in finale

Dopo la vittoria dei due scudetti regionali di categoria, le due squadre Under 14 del C.S. Plebiscito hanno conquistato l’accesso alle Final Eight Nazionali vincendo i rispettivi gironi di Macroarea Nord-Est.

Il femminile

A Caneva l’Under 14 femminile (Elisa Cesarina Vincenti 3.1, Victoria Zenato 3.1, Beatrice Varini 3.3, capitano Massimo Valerio) non ha avuto problemi a superare il TC Caldaro, TC Caneva e ATA Battisti nel girone preliminare, senza cedere nemmeno un incontro e raggiungendo così la finale contro la prima classificata del girone B: solo una squadra nella Macroarea Nord-Est passa alla fase nazionale, e le atlete patavine non deludono superando nuovamente, come già alle Final Four Regionali, il CT Scaligero. Vittoria del girone Macroarea e qualificazione alle finali nazionali, al TC Carpi dal 27 al 29 settembre, raggiunta.

Il maschile

Più combattuta la qualificazione dell’Under 14 maschile a Brunico, seguita dal tecnico Giorgio Zanzarin: Tommaso Parpajola 3.1, Andrea Martellato 3.3, Giovanni Bettella 3.3, Andrea Pavia 3.5, bravissimi a superare nel girone TC Udine, CT Rovereto e Motta di Livenza qualificandosi primi del girone, hanno dovuto giocarsi il tutto per tutto nel doppio in finale contro ATA Battisti Trento. Una vera e propria battaglia vinta al terzo set che ha regalato ai patavini l’accesso alle finali nazionali, al TC Pisa dal 27 al 29 settembre, e la possibilità di giocarsi lo scudetto italiano.

I tornei della settimana

Tante le vittorie nei tornei individuali degli atleti 2001 Team Tennis Academy – C.S. Plebiscito: Gloria Ceschi (2.4) conquista per il secondo anno consecutivo il torneo Rodeo Open “Memorial Arianna Rossetto”, al TC Noventa Vicentina, superando in finale la pari classifica Sofia Mariotto, Alberto Zani (3.1) vince il torneo di 3^ categoria presso il TC Camisano Vicentino sconfiggendo in finale la testa di serie n.1 Eugenio Menato, Margherita Rigato (4.1, Under 12) vince l’Under 12 nel torneo Young Boys al TC Silea e il torneo di 4^ categoria al TC Taggì. Quarti di finale per Angelica Moratelli (661 WTA) nei tornei internazionali ITF 25.000$ di Torino e Imola.