Tennis, terzo posto per l'Under 14 femminile del Plebiscito ai campionati italiani giovanili

Conclusi ufficialmente i campionati giovanili della stagione 2018/2019, con il C.S. Plebiscito grande protagonista nel settore Under 14, sia maschile che femminile.

Under 14 femminile

Grandissima soddisfazione per l’under 14 femminile: conquistata la Final 8 con la vittoria del girone femminile di Macroarea Nord-Est, Elisa Cesarina Vincenti, 3.1 classe 2006 quindi ancora Under 13 come anche la compagna di squadra Victoria Zenato (3.1), e l’Under 14 Beatrice Varini (3.3), accompagnate dall’allenatore Massimo Valerio, conquistano uno storico podio classificandosi terze in Italia. In svolgimento presso lo Sporting Club Carpi, la squadra patavina è partita subito fortissima contro il TC Scicli vincendo con un netto 3-0. Un po’ di rammarico per la sconfitta al turno successivo contro il TC Pistoia, per 2 a 1, che si laurea poi campione d’Italia. Nello spareggio per il 3°/4° posto Zenato, Vincenti e Varini non si lasciano scappare l’occasione e vincono per 2 a 1 contro il Tennis Torres Sassari, conquistando così la medaglia di bronzo nella manifestazione. Grande soddisfazione da parte di atlete, al primo anno Under 14, allenatori e della Società per il primo importante traguardo giovanile raggiunto a livello nazionale.

Under 14 maschile

L’under 14 maschile, con Tommaso Parpajola 3.1, Giovanni Bettella 3.3 (ancora Under 13) e Andrea Pavia 3.5, accompagnata dal tecnico nazionale Giorgio Zanzarin, arriva alla finalissima al TC Pisa grazie alla qualificazione conquistata con la vittoria della fase Macroarea Nord-Est, classificandosi poi settimo in Italia grazie alla vittoria su Accademia Tennis di Reggio Calabria. Interessanti e combattute, nonostante le sconfitte, le partite contro le forti squadre del Circolo Stampa Sporting Torino e Tennis Club Villa Carpena, in cui gli atleti hanno dimostrato un ottimo livello di gioco.