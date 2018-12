Tennis Plebiscito: entrano nel vivo i due tornei Open di Natale con i 2° categoria

Entrano nel vivo i due tradizionali tornei Open di Natale (montepremi 4.500€ ciascuno), dall’8 al 30 dicembre al Centro Sportivo 2000 e dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019 al Centro Sportivo Plebiscito.

Il maschile

Da venerdì 21 dicembre scenderanno in campo i seconda categoria al Centro Sportivo 2000: a guidare il tabellone maschile il 2.2 patavino Stefano Galvani (Baratoff Pesaro) ex n.90 ATP, mentre seconda testa di serie è Francesco Salviato (2.2, ST Bassano), vincitore al Plebiscito nella scorsa edizione, mentre in terza testa di serie troviamo il 2.2 Riccardo Marcon (TC Padova) e in quarta il 2.3 Luca Giacomini (661 ATP). A chiudere la rosa delle teste di serie, i 2.3 Tommaso Roggero, Mario Radic (vincitore dell’anno scorso), Alessio Giannuzzi e Stefano Baldoni, e i 2.4 Davide Natazzi, Tommaso Vescovi, Luca Tomasetto e Augusto Virgili. Un totale di 71 seconda categoria nel maschile, provenienti da tutt’Italia (il più lontano da Canicattì), con giocatori di livello internazionale che si daranno battaglia per conquistare il montepremi e le ceste natalizie dell’edizione 2018/2019: non è infatti da dimenticare che le classifiche presenti nel tabellone sono relative alla stagione passata, e molti degli atleti presenti in tabellone hanno già effettuato ampi salti di classifica (come Giacomini, già 2.1).

Il femminile

Nel femminile, testa di serie n.1 e grande favorita del torneo la 2.1 Corinna Dentoni (CT Siena), che si troverà ad affrontare una folta schiera di atlete classificate 2.4 come l’americana Catherine Gulihur, giocatrice di college americano in Italia solo per le due settimane natalizie, Alessia Bianchi, Sara Marcionni, Valentina Losciale, Anna Maria Procacci e la portacolori del C.S. Plebiscito Gloria Ceschi. Proprio in questi giorni, oltre ai numerosi quarta e terza categoria in torneo, scenderanno in campo i seconda categoria portacolori del circolo di casa 2001 Team: i 2.8 Tommaso Bettella, Antonio Garbin e Lorenzo Favero, i 2.7 Alberto Martellato e Patrick Dalla Palma e ilo 2.6 Alessandro Paunescu, con i qualificati Alberto Zani, Paolo Frasson, Andrea Pigliapoco e Massimo Valerio, e nel femminile Melissa Valerio (2.7), Cecilia Barbiero (2.5) cui si uniscono le qualificate dal tabellone di terza categoria Elisa Cesarina Vincenti e Serena Forzutti.

Il doppio

Alto livello anche nei tabelloni di doppio, dove come testa di serie n.1 nel maschile ci sono i 2.3 Giannuzzi/Roggero, e alla t.d.s.2 i 2.4 Valentino/Serena e nel femminile Losciale (2.4)/Muzzolon (2.5) alla 1 e Antolini (2.6)/Quagliozzi (2.8) alla 2. I primi 2.4 entreranno in campo già nella mattinata di lunedì 24 dicembre, mentre si giocherà anche tutta la giornata del 26 (sia al Plebiscito che al 2000), il 31 mattina e l’1 pomeriggio (al Plebiscito). Al Plebiscito, seconda categoria in campo dal 27 dicembre.