A un passo dal trionfo: la padovana Victoria Zenato è vice-campionessa italiana di tennis

Si sono conclusi domenica 11 agosto i Campionati Italiani Under 13 femminili, disputati al Tennis Club Lucca: ottimo torneo per la portacolori della 2001 Team Tennis Academy - C.S. Plebiscito Victoria Zenato (3.1), accompagnata dall’allenatore Massimo Valerio, che si issa sino ai quarti di finale nel tabellone di singolare e si laurea vice-campionessa Italiana Under 13 nella specialità del doppio, in coppia con la 2.8 veronese Sveva Zerpelloni.

Singolare

Il percorso in singolare di Victoria è iniziato dal tabellone di qualificazioni dove, accreditata della testa di serie n.1, non ha avuto problemi a superare la 3.3 Flavia Monteverde (Lazio) per 6/3 6/4. Nel tabellone principale, primo turno agevole contro la 3.5 campana Maria Francesca Bianco (vittoria per 6/2 6/3), al secondo turno supera la 3.3 calabrese Mia Chiantella (6/4 6/3), mentre agli ottavi di finale ha la meglio sulla 3.2 lombarda Asia Liverani, al termine di una vera e propria battaglia conclusasi 2/6 6/2 7/5. Ai quarti di finale, scesa in campo con molta tensione Victoria non è riuscita ad esprimersi al meglio, cedendo nettamente alla pari classifica siciliana Chiara Davì (6/0 6/2).

Doppio

Nel tabellone di doppio grande soddisfazione per Victoria che, in coppia per la prima volta con l’amica Sveva Zerpelloni (2.8 tesserata CT Scaligero Verona), arriva fino in finale: sconfitte solo dalla forte coppia testa di serie n.1 Vittoria Paganetti (2.8, finalista del tabellone di singolare)/Matilde Ercoli (3.1), le due atlete portacolori del Veneto sono così vice-campionesse italiane Under 13 2019, con grande felicità da parte di entrambe non solo per la finale raggiunta, ma anche per la vittoria del premio speciale “Miss Fashion Tennis 2019” in quanto coppia più elegante della manifestazione. Accreditate della testa di serie n.2 il percorso verso la finale è stato tutt’altro che agevole: vittoria al primo turno contro la coppia formata da Eleonora Irma Gatti (3.1)/Silvia Latino (3.3) per 3/6 6/4 [10-4], in quarti di finale contro Sara Baccaglini (3.4)/Valeria Casile (3.3) 7/5 2/6 [10-8], mentre in semifinale rivincita del singolare per Victoria contro la coppia formata da Chiara Davì (3.1)/Gaia Greco (3.1), sconfitte per 6/2 3/6 [10-8].

I prossimi appuntamenti

Ora per Victoria si prospetta una settimana di vacanza, per poi riprendere la preparazione in vista dei Campionati Italiani Under 14, dal 2 all’8 settembre all’AT San Vincenzo (Livorno), cui si è qualificata raggiungendo i quarti di finale nell’Under 13: le portacolori del C.S. Plebiscito saranno quindi due, perché sarà presente anche Beatrice Varini (3.3), qualificata tramite i campionati regionali di categoria. Al T.C. Montecchia invece, dove si disputerà la manifestazione maschile, saranno presenti Tommaso Parpajola (3.1) e Andrea Martellato (3.2). Il lungo mese dei Campionati Italiani 2019 si concluderà il 27-29 settembre 2019 con le finali dei campionati a squadre di categoria: dopo aver conquistato le fasi macroarea Nord-Est, l’under 14 femminile (Elisa Cesarina Vincenti 3.1, Victoria Zenato 3.1 e Beatrice Varini 3.3) si giocheranno il titolo al TC Carpi, mentre l’under 14 maschile (Tommaso Parpajola 3.1, Andrea Martellato 3.2, Giovanni Bettella 3.3, Andrea Pavia 3.4) saranno al TC Pisa.