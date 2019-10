Tennis: a soli 12 anni la padovana Victoria Zenato è vice-campionessa regionale di 3a categoria

Ha ancora solo dodici anni (classe 2006, compie gli anni il 15 novembre), ma è arrivata in finale ai Campionati Regionali di 3^ categoria tra i “grandi”: Victoria Zenato (3.1, testa di serie n.6) cede solo per 6/1 7/5 all’esperta classe ’92 Martina Stefani, testa di serie n.1 e classificata 3.1 ma con un passato in seconda categoria, nella finale del tabellone valido per il titolo regionale di categoria svoltosi presso i Comunali di Vicenza dal 12 al 20 ottobre 2019.

Scudetto regionale

La giocatrice del C.S. Plebiscito Padova, che con le compagne di squadra Elisa Cesarina Vincenti e Beatrice Varini ha quest’anno conquistato lo scudetto regionale Under 14 e il bronzo Nazionale Under 14, ha raggiunto anche la finale in doppio nel Campionato Nazionale Under 13 oltre ad aver vinto numerosi tornei nazionali conquistando i punti necessari al passaggio in seconda categoria.