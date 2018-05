Tennis, en plein per Angelica Moratelli: vittoria sia in singolare che in doppio ad Hammamet

Due titoli in un weekend. Prosegue alla grande la stagione internazionale per Angelica Moratelli (numero 598 nel ranking Wta), che in Tunisia si aggiudica sia il torneo Itf di singolare che di doppio (entrambi da 15mila dollari) ad Hammamet.

La vittoria in singolare

Accreditata della quinta testa di serie, al primo turno la tennista del Plebiscito supera la qualificata francese Wargnier per 6/3 7/6(6), al secondo la tunisina Bechri con un netto 6/1 6/2, in quarti di finale supera la testa di serie numero 2 Lucrezia Stefanini (477 WTA) per 7/5 6/4, in semifinale la francese, testa di serie numero 6, Temin (610 WTA) per 6/1 6/4, e in finale non lascia scampo alla testa di serie numero 7 Suvrjin vincendo per 7/5 7/5 e conquistando il secondo titolo in singolare del2018, portando a 7 il numero di titoli totali vinti in singolare.

Il bis in doppio

Ma la Moratelli, non paga, al titolo in singolare ha aggiunto anche quello di doppio in coppia con la belga Benoit: accreditate della seconda testa di serie, in finale hanno superato per 6/3 6/4 la coppia Ayzatulina (RUS)/Steur (GER). Per la tennista del Plebiscito si tratta anche in questo caso del secondo titolo del 2018 e del sedicesimo in carriera.

La soddisfazione di coach Zennaro

“Sono molto soddisfatto di come sta procedendo la stagione” commenta l’allenatore Giovanni Zennaro, con cui Angelica si allena presso la 2001 Team Tennis Academy, “questa vittoria è un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che Angelica sta facendo, soprattutto nell’ultimo mese ha lavorato con grande intensità. Lavoro, dedizione, sacrificio, fatica e la voglia di migliorarsi ogni giorno sono le basi per raggiungere un’altra piccola soddisfazione e aggiungere un altro mattoncino a ciò che stiamo costruendo. Adesso subito con la testa nel secondo torneo ITF 15.000$ di Hammamet”.