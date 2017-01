Un Cittadella pimpante si ferma sul palo e cade a Terni: si allontana il secondo posto

Il Cittadella si allontana dal secondo posto: contro la Ternana, infatti, il gol di Falletti, arrivato al 21' del secondo tempo, castiga gli uomini di mister Venturato. Non basta il palo di Chiaretti, non bastano le buone occasioni dei granata. I rossoverdi capitalizzano al meglio la palla gol e passano in vantaggio. Inutile il forcing finale: per la squadra veneta si allontana la vetta.



TERNANA – CITTADELLA 1 – 0

Marcatori: 21′ st Falletti

TERNANA: Aresti, Zanon, Meccariello, Valjent, Germoni (1′ st Di Noia), Petriccione (45′ st Palumbo), Ledesma, Defendi, Monachello (10′ st Avenatti), Pettinari, Falletti.

A disposizione: Alleori, Masi, Di Livio, Palombi, Contini, Diakitè.

Allenatore: Carmine Gautieri.

CITTADELLA: Alfonso, Salvi, Scaglia, Benedetti; Schenetti, Iori (C), Bartolomei (26′ st Paolucci); Chiaretti; Arrighini, Strizzolo (24′ pt Iunco).

A disposizione: Paleari, Pedrelli, Pelagatti, Pasa, Martin, Maniero, Pascali.

Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: Francesco Saia (Palermo).

Assistenti: Raspollini (Livorno) Lanza (Nichelino).

IV Uomo: Zingarelli (Siena).