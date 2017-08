Un Cittadella da sogno non si ferma in Tim Cup: battuto il Bologna 0-3

Un Cittadella da sogno incanta i suoi tifosi e avanza in Tim Cup lasciando sulla sua strada anche vittime illustri. E' il caso del Bologna di mister Donadoni, surclassato nella gara di Coppa proprio dai granata.



LA PARTITA. A mettere il match in discesa per i veneti la gomitata di Verdi che si fa espellere dopo cinque minuti. Doccia fredda per i tifosi rossoblu che assistono, così, al Dall'Ara, allo show granata. Schenetti va vicino al vantaggio in un paio di occasioni, ma la prima rete, al 20', è firmata da Kouame che insacca l'assist di Litteri. Al 41' arriva il raddoppio di Pasa, in gol dopo un'azione personale, mentre tre minuti dopo è bomber Litteri a superare Mirante con una grande conclusione. Nella ripresa i padroni di casa, frastornati, provano a riportarsi sotto ma i ragazzi di mister Venturato controllano agevolmente e chiudono la gara sul velluto. Prossimo avversario ora: la vincente tra Spal e Renate.



BOLOGNA – CITTADELLA 0 – 3

Marcatori: 20’ pt Kouame, 41’ pt Pasa, 46’ pt Litteri

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Torosidis, De Maio, Gonzalez, Masina (1’ st Krejci); Pulgar, Nagy (30′ st Taider); Verdi, Poli, Di Francesco; Destro (1’ st Petkovic). A disposizione: Da Costa, Santurro, Krafth, Mbaye, Maietta, Gastaldello, Helander, Crisetig, Okwonkwo.

All.: Donadoni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Caccin (26′ st Salvi), Camigliano (17’ st Bartolomei), Adorni, Pezzi (10’ pt Benedetti); Siega, Iori, Pasa; Schenetti; Kouame, Litteri. A disposizione: Corasaniti, Varnier, Maronilli, Settembrini, Maniero, Arrighini, Bizzotto, Fasolo.

All.: Venturato.



Arbitro: Abisso di Palermo (De Meo-Santoro)

Note: 9184 spettatori.

Espulso: Verdi al 5’ pt per gioco scorretto,