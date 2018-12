Ultima sfida del 2018 per l'Argos Petrarca rugby, a Firenze il match è contro I Medicei

Ultimo turno di campionato del 2018 per l’Argos Petrarca, impegnato in trasferta a Firenze nella decima giornata di Top 12 contro il Toscana Aeroporti I Medicei (sabato 22 dicembre, ore 15), la squadra allenata dall’ex tecnico bianconero Pasquale Presutti. (arbitro Andrea Piardi di Brescia, assistenti Vedovelli di Sondrio e Bertelli di Brescia, quarto uomo Pulpo di Brescia). Dopo la sosta, si ripartirà domenica 6 gennaio con le Fiamme Oro alla Argos Arena.

«A Firenze chiudiamo l’anno 2018 con una sfida ostica ed estremamente importante», spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato. «I Medicei di Pasquale Presutti sono una squadra molto solida ed arcigna soprattutto tra le mura amiche. Vengono da una doppia sfida di Coppa Italia contro Valorugby nella quale hanno dimostrato tutta la loro solidità. I Medicei sono una squadra completa in ogni reparto, con giocatori di grande esperienza come Minto, De Marchi e Giovanchelli, forti ball carriers quali Greeff, Rodwell e McCann ed un numero 10 di grande livello come Newton. Noi vogliamo riprendere la nostra corsa ai playoff dopo la battuta d’arresto contro Reggio, desideriamo rendere orgogliosi la società ed i nostri tifosi che tanto ci sono stati accanto in questi mesi senza mai marci mancare il loro appoggio. Al ‘Mario Lodigiani’ ci aspettiamo una sfida molto tattica e ruvida dal punto di vista fisico, noi dovremo essere performanti per tutta la durata del match senza cali, portando molta pressione ai nostri avversari sia in attacco quanto in difesa, essere molto disciplinati nel rispetto del regolamento e cinici in zona punti».

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca

Ragusi; De Masi, Riera, Bettin, Coppo; Menniti-Ippolito, Francescato; Trotta, Manni, Conforti; Saccardo (cap.), Gerosa; Mancini Parri, Cugini, Rizzo. A disp.: Acosta, Santamaria, Scarsini, Cannone, Benettin, Navarra, Zini, Fadalti.

La probabile formazione de I Medicei

Cornelli; McCann, Cerioni (c), Rodwell, Lubian; Newton, Esteki; Greef, Chianucci, Cosi; Pierini, Minto; Battisti, Giovanchelli, De Marchi.

A disposizione: Schiavon, Broglia, Montivero, Grobler, Boccardo, Rorato, Lupini, Mattoccia.

Arb. Andrea Piardi (Brescia), AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Filippo Bertelli (Brescia). Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia).

