Tornei di tennis open di Natale 2001 team al C.S. 2000 e al C.S. plebiscito

Il periodo di festività natalizie porta come ogni anno l’inizio degli ormai storici tornei Open di Natale targati 2001 Team, il primo iniziato il 16 dicembre presso il Centro Sportivo 2000, il secondo il 20 dicembre presso il Centro Sportivo del Plebiscito.

Tante le novità di quest’anno, a partire dei nuovi partner e sponsor che forniscono i premi finali e gadget al momento dell’iscrizione: PASTA FELICETTI, pastificio dal 1908 e leader per qualità nel settore pasta, WHY SPORT, azienda di integratori alimentari sportivi di altissima qualità, e LADY CIPRIA, nuovo progetto della rinomata Web Influencer Bianca, in arte e sul web Lady Cipria, che propone un’innovativa collezione di creme totalmente naturali per la cura del viso e del corpo.

Inoltre, la 2001 Team quest’anno ha aumentato il montepremi a 4.500€ totali in entrambi i tornei, rendendo ancora più interessante la manifestazione, che proporrà non solo i consueti tabelloni di singolare maschile e femminile, ma anche doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Parlando di iscritti, numerose sono le adesioni già giunte nel torneo del Centro Sportivo 2000: superata la barriera dei 300 iscritti in singolare, si attendono ancora adesioni di seconda categoria, mentre un vero e proprio record sono le 30 coppie iscritte nel doppio maschile e le 14 coppie nel doppio femminile, cui parteciperanno anche numerosi atleti di seconda categoria.

Per quanto riguarda il livello di gioco, anche quest’anno i tabelloni finali, saranno di assoluto valore:

al 2000, nel maschile, la presenza di EDOARDO EREMIN, classificato 2.1 e 510 ATP (best ranking 291 ATP), già protagonista in numerosi tornei ATP Challenger e Futures, MARCO SPERONELLO e MARIO RADIC, classificati 2.2, oltre ai temibili 2.3 Francesco Ferrari, Kirill Kivattsev, Alessio Giannuzzi, Edoardo Lavagno, Tommaso Roggero, Francesco Salviato, Tommaso Gabrieli, Filip Tomanic, già attivi in ambito internazionale Futures.

In campo femminile la portacolori del circolo di casa Angelica Moratelli, 2.2 e 787 ITF (best ranking 318) , sarà la favorita del tabellone, ma ostiche saranno le avversarie: le 2.4 Sara Marcionni, Giulia Peoni, Paola Cigui, Costanza Traversi, Aurora Zantedeschi e Vittoria Avvantaggiati, oltre alla compagna di squadra, 2.5, Cecilia Barbiero.

Al Plebiscito si schiereranno anche altre due portacolori della serie A2 del C.S. Plebiscito: Chiara Mendo e Melania Delai, ad aumentare ulteriormente il valore del torneo.

Le finali si disputeranno venerdì 5 gennaio al C.S. 2000 e domenica 7 gennaio al C.S. Plebiscito.

