Torneo di calcio “Elite round under 19”: il calendario delle partite a Padova

La Nazionale italiana di calcio under 19 partecipa al torneo internazionale “Elite round under 19”, per qualificarsi al Campionato europeo di categoria e conquistare l’accesso alla fase finale, in programma dal 14 al 27 luglio in Armenia.

La città di Padova ospita due delle partite in calendario.

Le partite dell’Italia vengono trasmesse in diretta streaming sul sito della Federazione italiana giuoco calcio.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

Calendario partite

Mercoledì 20 marzo

ore 11.30, Ucraina vs Serbia - stadio comunale di Caldiero Terme (Vr)

ore 15, Italia vs Belgio - stadio Euganeo, viale Nereo Rocco, 60

Sabato 23 marzo

ore 11.30, Serbia vs Belgio - stadio Opitergium di Oderzo (Tv)

ore 15, Italia vs Ucraina - stadio delle Terme di Abano Terme (Pd)

Martedì 26 marzo

ore 15, Italia vs Serbia - stadio Euganeo, viale Nereo Rocco, 6

ore 15, Ucraina vs Belgio - stadio delle Terme di Abano Terme (Pd)

Per informazioni

Calcio Padova

viale Nereo Rocco, 60 - Padova

telefono 049 604498

email segreteria@padovacalcio.it

sito www.padovacalcio.it



sito www.figc.it

