Torneo Mazzetto, edizione trentatré: 400 atleti under 12 da tutta Italia ospiti di 200 famiglie padovane

E’ arrivato all’edizione numero trentatré, il Torneo di basket giovanile intitolato a Massimo Mazzetto, istituito nel 1987 per ricordare la memoria del giovane atleta padovano, nazionale di basket , scomparso tragicamente l’anno precedente a Reggio Calabria. E' stato presentato in una affollata conferenza stampa alla presenza dell'assessore allo sport, Diego Bonavina e di alcuni giovanissimi atleti delle compagini padovane che parteciparanno al torneo.

Edizione 33

In oltre trenta anni di storia sono state finora oltre 700 le squadre che hanno partecipato alle varie edizioni della manifestazione per un totale di circa 10.000 ragazzi di categoria Under 12 provenienti da tutte le Regioni d’ Italia; il programma si sviluppa ogni anno con moltissime gare che vengono disputate in svariati impianti della provincia per terminare poi con l’epilogo della festa finale e delle premiazioni al Palasport di Padova.

Il vero elemento comunque caratterizzante il Torneo Mazzetto risulta sempre il gemellaggio tra le oltre 200 famiglie padovane e le formazioni loro ospiti da tutte le varie regioni d’Italia per trascorrere fantastici ed indimenticabili giorni assieme sul campo e fuori. Arriveranno ragazzi da Roseto degli Abruzzi, da Ascoli Piceno, da Verona, da Fano, da Matera, da Trieste, da Treviso e da Venezia. Queste invece le squadre coinvolte non solo sul campo ma anche nell'organizzazione del torneo: Noventa, Vigodarzere, Energy, Petrarca, Castagnara, Dolo, Roncaglia, Arcella, Virtus, Castelfranco e Montegrotto.