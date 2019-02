Trionfo di Carlotta Fusetti, medaglia d’oro ai Campionati del Mediterraneo a Cagliari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Domenica 3 febbraio si sono conclusi i campionati del mediterraneo di scherma 2019, ospitati per la prima volta a Cagliari.

Grande affermazione di Carlotta Fusetti che conquista una splendida medaglia d'oro nella prova di sciabola riservata alla categoria Minimes (Under 15). La sciabolatrice del Petrarca Scherma ha messo a segno la stoccata del 15-14 in finale contro la francese Toscane Tori, dopo aver passato i quarti contro la spagnola Jimeno Mora, battuta nettamente 15-4, la semifinale di fronte all'algerina Naila Benchekor, sconfitta per 15-7, e passando indenne nelle tre gare della fase a gironi.

Il successo di Carlotta va a premiare anche il grande lavoro di preparazione che l'atleta padovana svolge in pedana con i maestri Cosimo Melanotte e Stefano Stella Nelle foto allegate (credit Trifiletti/Bizzi): il podio della sciabola femminile (Carlotta Fusetti seconda da sx); Carlot-ta Fusetti”.

