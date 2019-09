Il Petrarca si aggiudica il derby con la Virtus: si chiude così il 33° Trofeo Mazzetto di basket

Si è conclusa con la vittoria del Petrarca Basket la 33ma edizione del Torneo Massimo Mazzetto. Una manifestazione che ha portato in città ben venti squadre della categoria esordienti, provenienti da almeno 10 regioni d’Italia. Dopo quattro intense giornate di incontri, dove le squadre sono starte suddivise in quattro gironi, la finale si è tenuta domenica 8 settembre, alla Kioene Arena.

A giocarsi il torneo due squadre padovane. L'atto conclusivo del torneo è quindi il derby tra Virtus Padova e Petrarca Basket. Si disputa verso mezzogiorno sul parquet della Kioene Arena dove la squadra dei bianco-neri, allenata da Nicola Pauletto, ha battuto i pari età con il punteggio di 67 a 36. Terzi classificati a pari merito i ragazzi del Fano e di Azzurra Trieste. Premiate, oltre alle squadre anche le mamme delle famiglie che hanno ospitato i ragazzi di Matera e Fano. Una tradizione, quella dell’ospitalità degli atleti che rinsalda amicizie e passione per il basket e in grado di superare ogni rivalità. Un grande insegnamento per i ragazzi, come ha sottolineato l'assessore allo sport, Diego Bonavina che ha partecipato alla cerimonia di premiazione e di chiusura del torneo.