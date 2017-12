Us Acli presenta il calendario ufficiale delle gare di ciclismo su strada per il 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

É stato presentato il calendario ufficiale delle gare di ciclismo su strada in programma nel 2018, che vanta ventidue competizioni organizzate dall'Us Acli di Padova.

GLI APPUNTAMENTI.

Grande novità della prossima stagione ciclistica sono gli eventi a carattere nazionale che andranno ad arricchire il già cospicuo calendario sportivo. Il 26 e 27 maggio a Due Carrare, il 13 giugno a Galzignano Terme e il 16 settembre a Bastia di Rovolon, tre gare con partecipazione di tutti gli enti in occasione del centenario dell’armistizio della Grande Guerra. Si prosegue l’8 settembre ancora a Galzignano Terme con un'iniziativa nazionale Us Acli in occasione di Bike Experience, il primo evento stagionale per testare le novità dei grandi marchi della bicicletta. A febbraio seconda edizione del Trittico Premium, riservato ai corridori della categoria promo (l’11 a Albignasego, il 17 a Bertipaglia di Maserà e il 24 a Padova zona Mandria).

GRAN PREMIO DELLA SACCISICA E FINE STAGIONE.

Il 4 marzo a Polverara prende il via il quarto Gran Premio della Saccisica, circuito di gare valido per il campionato provinciale Us Acli (10 e 31 marzo Due Carrare e Candiana, 14 aprile Casalserugo, 24 giugno Maserà, 28 luglio e 30 settembre Bovolenta finale promo e finale master), mentre a fine aprile è in programma la seconda edizione del Circuito Veneto, tre competizioni consecutive in tre diverse province, con prova finale a Padova l’1 maggio. Due sono le gare del quarto Campionato Interregionale Centro Nord (finale a Sant’Angelo di Piove il 22 settembre); completano il calendario le gare di fine stagione in programma a ottobre (il 13 a San Pietro Viminario, il 20 a Pernumia e il 28 a Candiana). Ogni competizione si concluderà con l'assegnazione delle maglie ai vincitori, che avranno raggiunto il maggior punteggio nelle varie categorie.