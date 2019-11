Trial di San Martino: vincono la 13esima edizione Roberto Fregona e Melina Grosjean

Una splendida giornata ha fatto da cornice alla tredicesima edizione del Trail di San Martino, corsa competitiva fuori strada di 17 km sui sentieri del Parco dei Colli Euganei, con partenza da Carbonara di Rovolon, evento sportivo organizzato dall’Atletico Bastia in collaborazione con Us Acli Padova.

Tutti i vincitori

Il bel sole ha infatti reso magica la corsa tra i sentieri dei colli colorati d’autunno; molto buona la partecipazione, circa 360 iscritti e 320 finisher che testimoniano l'affetto per questa gara degli appassionati di Trail, che apprezzano oltre al percorso, l'organizzazione puntuale, il ricco pacco gara e le numerose premiazioni. Oltre ai primi 5 assoluti, sono stati premiati i primi 7 per ogni categoria d'età (con 5 categorie maschili e 5 femminili): per gli assoluti il vincitore è stato Roberto Fregona (tempo 1.18.41), secondo Enrico Bonati (1.22.06) e terzo El Baazouzi Said (1.22.17), per le donne la vincitrice è Melina Grosjean (1.33.57), seconda Lucia Forte (1.36.29) e terza Anna Conti (1.38.18). Per il campionato nazionale tesserati Us Acli, novità di questa edizione, il vincitore della maglia è Paolo Donà (1.35.21), e la vincitrice Larisa Balan (1.54.41); ottimo successo anche per i circa 100 bambini partecipanti al minitrail di 2,5 e 5 km.