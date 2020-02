Us Acli, ciclismo: al via la 4° edizione del Trittico Premium, circuito di gare di su strada

Ricomincia la stagione sportiva delle gare di ciclismo su strada organizzata da Us Acli. Domenica 9 febbraio è in cartello la prima prova del Trittico Premium, competizione aperta a tutti i cicloamatori iscritti Us Acli e enti convenzionati FCI. Il ritrovo è fissato dalle ore 9.30 presso l’Osteria Bar La Torre di Cornegliana con partenza della manifestazione dalle 10.30.

Il circuito

La corsa è la prima prova di un circuito di tre gare. I prossimi appuntamenti saranno sabato 22 febbraio a Bovolenta e sabato 29 febbraio a Due Carrare. A chi raggiungerà il maggior punteggio al termine delle 3 prove per ciascuna categoria sarà assegnata la maglia “Trittico Premium 2020”.