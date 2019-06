Us Acli, campionati nazionali ginnastica artistica: le atlete venete conquistano 23 medaglie

Si è conclusa a Chianciano la fase nazionale dei campionati organizzati dall’Us Acli, manifestazione che si propone di far incontrare in un unico evento nazionale, le squadre e le società sportive Us Acli provenienti da tutta Italia. Alle gare nazionali di ginnastica artistica hanno partecipato oltre 500 atlete. La delegazione di ginnaste venete ha conquistato 4 ori, 10 argenti e 9 bronzi per un totale di 23 podi. Il campionato nazionale di ginnastica ritmica individuale si svolgerà domenica 23 giugno a Mazzano (BS).

Risultati Veneto

Prima categoria

bambine: 1. Xiao Hui Zheng (Giamburrasca) 2. Bertoni Emma (Giamburrasca) 3. Alice Biasiolo (Us Acli 2020); ragazze: 1. Andrea Rebeca Tomita (Imperia) 2. Olivia Burattin (Us Acli 2020) 3. Maria Pennazzato (Us Acli 2020); allieve: 1. Chiara Faccini (Us Acli 2020) 2. Ilaria Zilio (Agensport) 3. Maria Teresa Marseglia (Giamburrasca); junior: 2. Benedetta Franchetti (Giamburrasca).

Seconda categoria

ragazze: 3. Arianna Prendia (Agensport); allieve: 3. Lara Zambon (Imperia); junior: 2. Angela Marotti (Us Acli 2020); senior/master: 2. Mavi Drmac (Imperia) 3. Gaia Bada (Mygym).

Terza categoria

ragazze: 3. Vittoria Maria Tonello (Agensport); junior: 3.Maria Sole Ceccato (Imperia); senior: 2. Giada Camerini (Imperia).

Terza categoria elite

ragazze/allieve: 3. Letizia Cenzato (Saltimbanco); junior: 2. Silvia Tosato (Giamburrasca); senior: 2. Giulia Faggin (Us Acli 2020); master: 1. Valentina Loro (Us Acli 2020) 2. Egle Cittarella (Us Acli 2020).