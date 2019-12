Us Acli, ginnastica artistica: sabato prossimo al via la nuova stagione all'impianto di Ca' Rasi

Comincia la stagione delle gare di ginnastica artistica organizzate dall’Us Acli di Padova. La prima competizione è in programma sabato 7 dicembre (ore 14.30) agli impianti sportivi Cà Rasi, dove si svolgerà la gara di squadra, alla quale parteciperanno le atlete suddivise per categorie e fasce di età. La stagione proseguirà con le due prove individuali in calendario l’1 e 2 febbraio e il 21 e 22 marzo 2020, e si concluderà con il campionato nazionale.