Us Acli Padova, gara individuale di ginnastica artistica con oltre 600 atlete: tutti i risultati

Il Palazzetto dello sport Ca’ Rasi ha ospitato nel week end la prima prova della gara individuale di ginnastica artistica, valida per il 20° campionato regionale Us Acli Padova. Hanno partecipato alla competizione oltre seicento atlete della prima, seconda, terza categoria e elite; la seconda prova si svolgerà il 21 e 22 marzo. Di seguito tutti i risultati divisi per categoria.

Prima categoria

baby: 1. Caterina Barbera (Us Acli 2020) 2. Ilaria Dal Santo (Saltimbanco) 3. Luisa Beu (Saltimanco); bambini: 1. Dorian Caesar Pedrin (Imperia) 2. Vladimir Doni (Club Arcella) 3. Marco Favero (Club Arcella); bambine 2012: 1. Giulia Ceoldo (Us Acli 2020) 2. Sara Scarpa (Olas) 3. Sara Vanzo (Saltimbanco); bambine 2011: 1. Alessia Varotto (Blukippe) 2. Martina Pegoraro (Blukippe) 3. Sofia Dalla Vecchia (Saltimbanco); ragazze 2010: 1. Ester D’Amico (Us Acli 2020) 2. Alice Boscolo Nale (Arena Artis) 3. Giulia Circei (Club Arcella); ragazze 2009: 1. Ilaria Mancin (Arena Artis) 2. Vera Scapolo (Club Arcella) 3. Nicole Sfriso (Arena Artis); allieve 2008: 1. Emma Luise (Us Acli 2020) 2. Irene Boscolo Pelo (Arena Artis) 3. Giulia Zanetti (Club Arcella); allieve 2007: 1. Emma Doria (Arena Artis) 2. Sofia Bento De Polis (Blukippe) 3. Valentina Maria Boldut (Blukippe); junior: 1. Elena Cucos (Olas) 2. Sara Massimi (Saltimabnco) 3. Michela Priore (Imperia); senior: 1. Ginevra Merciai (Blukippe).

Seconda categoria

baby: 1. Valeria Spinu (Olas) 2. Emily Bici (Olas); bambine: 1.Alice Biasiolo (Us Acli 2020) 2. Alice Pizzinato (Imperia) 3. Eleonora Cattin (Arena Artis); ragazze 2010: 1. Rebeca Tomita (Imperia) 2. Angela Facco (Imperia) 3. Matilde Pedrina (Imperia); ragazze 2009: 1. Laura Tiozzo Meo Ambrosi (Arena Artis) 2. Giada La Faietta (Arena Artis) 3. Martina Monaro (Arena Artis); allieve 2008: 1. Chiara Gibin (Arena Artis) 2. Charlotte Gradara (Arena Artis) 3. Melissa Meneghini (Saltimanco); allieve 2007: 1. Melissa Boscarato (Arena Artis) 2. Matilde Baldin (Arena Artis) 3. India Apolloni (Imperia); junior: 1. Rebecca Maugeri (Saltimabnco) 2. Carolina Zanotto (UsAcli 2020) 3. Martina Meacci (Us Acli 2020); senior: 1. Lucia Laghetto (Saltimbanco) 2. Erika Maino (Saltimbanco) 3. Ilaria Piattarello (Club Arcella).

Terza categoria

bambine: 1. Emma Perozzo (Athlegym 2008) 2. Vittoria Cerchiaro (Athlegym 2008) 3. Maya Zaggia (Athlegym 2008); ragazze: 1. Eleonora Doria (Arena Artis) 2. Stella Gobbato (Imperia) 3. Camilla Campagnolo (Imperia); allieve: 1. Laura Marchesan (Arena Artis) 2. Lara Zambon (Imperia) 3. Paola Gavriloaea (Us Acli 2020); junior: 1. Sara Pregnolato (Arena Artis) 2. Giorgia Demonte (Us Acli 2020) 3. Martina Zoncapè (Us Acli 2020); senior: 1. Francesca Bertazzo (Mygym) 2. Lia Ilaria Tiozzo (Arena Artis) 3. Gaia Bada (Mygym); master: 1. Alice Rizzo (Saltimbanco).

Elitè

allieve: 1. Nicole Colombo (Imperia) 2. Letizia cenzato (Saltimbanco) 3. Elena Ballarini (Us Acli 2020); junior: 1. Mariasole Ceccato (Imperia) 2. Serena Papin (Blukippe) 3. Chiara Francescon (Us Acli 2020); senior: 1. Giada Camerini (Imperia); master: 1. Valentina Loro (Us Acli 2020) 2. Giulia Mariotti (Arena Artis) 3. Giorgia Zerbaro (Saltimbanco)