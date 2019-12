Us Acli, ginnastica artistica: nel fine settimane al via la stagione, ecco tutti i risultati

La gara di squadra di ginnastica artistica, valida per il campionato regionale, ha dato avvio nel fine settimana alla stagione delle gare organizzate dall’Us Acli di Padova. Alla prima competizione, agli impianti sportivi Cà Rasi, hanno partecipato oltre duecento atlete suddivise per categorie e fasce di età. Pioggia di medaglie per il gruppo di ginnaste dell’Us Acli 2020 di Padova (oltre la metà), a seguire Playsport e Club Arcella. La stagione di artistica proseguirà con due prove individuali in calendario l’1 e 2 febbraio e il 21 e 22 marzo 2020, e si concluderà con il campionato nazionale.

Tutti i risultati

prima categoria

elementari: 1. Us Acli 2020 (Cristofaro, D’Amico, Sartori, Soggiu) 2. Us Acli 2020 (Ceoldo, Fanecco, Marsotto) 3. Us Acli 2020 (Barbera, Scatena, Sandonà); medie: 1. Us Acli 2020 (Ceoldo, Luise, Menin, Valentini) 2. Club Arcella (Povolo, Povolo, Zanetti, Kudjuk).

seconda categoria

elementari: 1. Us Acli 2020 (Fanecco, Penazzato, Toffanin) 2. Us Acli 2020 (Biasiolo, Burattin, Pedica, Scatena, Strada); medie: 1. Club Arcella (Milani, Munari, Muraro, Kouamou) 2. Club Arcella (Bottin, De Toni, Poletto , Sgubbi) 3. Us Acli 2020 (Boaretto, Faccini, Fogarin, Meacci, Zanotto).

terza categoria

elementari: 1. Playsport (Grossardi, Rosa, Compareti, Navarra) 2. Us Acli 2020 (Cecchinato, Donato, Meacci, Redolfi) 3. Playsport (Villan, Filippi, Maggia, Valente); medie: 1. Us Acli 2020 (Ballarini, Demonte, Macaluso, Vangelista, Gavriloaea) 2. Us Acli 2020 (Francescon, Marotti, Pasqualetto, Zoncapè, Rossetto) 3. Playsport (Meneghini, Barbato, Castiglione); superiori: 1. Us Acli 2020 (Faggin, Manna, Rizzato, Tagliapietra) 2. Club Arcella (Babolin, Girardi, Marcenta, Solimbergo) 3. Playsport (Bodo, Albertin, Prandato, Schiavo); elite: 1. Playsport (Aghito, Stirbu, Granziero) 2. Us Acli 2020 (Cittarella, Loro, Mimo, Vega Torres) 3. Olas (Altoviti, Benetton, Franzolin, Giurisato).