Us Acli, gara individuale di ginnastica ritmica a Ca' Rasi: tutti i risultati nel dettaglio

Il Palazzetto dello sport Ca’ Rasi ha ospitato sabato la prima prova della gara individuale di ginnastica ritmica, competizione alla quale hanno partecipato atlete della prima, seconda e terza categoria. La gara era valida per il campionato regionale Us Acli; la seconda prova si svolgerà il 28 e 29 marzo agli impianti sportivi di Sant’Angelo di Piove di Sacco.

Tutti i risultati

prima categoria:

bambine: 1. Cristina Basso (Us Acli 2020) 2. Gaia Naranzi (Athlegym 2008) 3. Aurora Ambrosi (BodyLine); allieve: 1. Alessia Pavaloaia (Bodyline Fitness) 2. Matilde Zanini (Gymnica 85) 3. Anna Pellecchia (Us Acli 2020); ragazze: 1. Elisa Contran (Bodyline Fitness) 2. Matilde Facja (Gymnica 85) 3. Vittoria Nalesso (Bodyline Fitness); junior: 1. Elisa Carla Bulai (Bodyline Fitness) 2. Arianna Buompane (Us Acli 2020) 3. Broetto Martina (Bodyline Fitness); senior: 1. Altea Masiero (Blukippe) 2. Lisa Dalla Bona (Blukippe) 3. Elena Garzaro (Blukippe).

seconda categoria:

bambine: 1. Anna Segato (Us Acli 2020) 2. Giulia Zoon (Blukippe) 3. Annie Chioetto (Blukippe); ragazze: 1. Elena Bisello (Bodyline Fitness) 2. Anna Menin (Blukippe) 3. Francesca Battiston (Blukippe); allieve: 1. Elisabetta Scalfo (Blukippe) 2. Kejsi Tarushi (Gymnica 85) 3. Nami Bolognesi (Blukippe); senior: 1. Chiara Busato (Blukippe) 2. Ruggiero Emanuela (Blukippe) 3. Elisa Caratto (Sport Natura e Benessere).

terza categoria:

bambine: 1. Benedetta Schiavo (Blukippe) 2. Federica Schiavo (Blukippe); allieve: 1. Gaia Zuin (Pgs Carrarese); junior: 1. Anna Coletto (Gymnica 85) 2. Gaia Ottolitri (Gymnica 85); senior: 1. Elisa Zanella (Sport Natura e Benessere) 2. Francesca Capone (Blukippe).