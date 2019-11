Trail di San Martino: domenica 10 novembre la tredicesima edizione della corsa

Tredicesima edizione del Trail di San Martino, corsa competitiva fuori strada di 17 km sui sentieri del Parco dei Colli Euganei, domenica 10 novembre con partenza alle ore 9.30 da Carbonara di Rovolon. L’evento sportivo organizzato dall’Atletico Bastia in collaborazione con Us Acli Padova, è diventato un classico del calendario Trail nazionale, con la partecipazione di centinaia di atleti di primissima fascia.

Mini trail

Oltre al percorso classico, i bimbi fino ai 12 anni possono partecipare al mini-trail di 2,5 km con partenza alle ore 10.00, mentre per i ragazzi fino ai 17 il percorso è di 5 km con partenza alle 10.15. Quest’anno c’è una novità: al primo classificato assoluto categoria maschile e femminile, tesserato Us Acli, è riservata la maglia di campione nazionale Us Acli Trail. Info e iscrizioni: info@atleticobastia.it - www.atleticobastia.it