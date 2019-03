L’Erasmus del rugby: "Valsu International" fa vivere un’esperienza indimenticabile agli under 14

Valsugana Rugby Junior ha introdotto, a partire dalla stagione passata, un nuovo progetto all'interno della sua programmazione annuale: si tratta di “Valsu International”, un'esperienza oltremanica per la categoria Under14.

Il progetto

Non si tratta di un semplice tour, bensì di un'attività con la quale Valsugana vuole offrire l’opportunità ai suoi giovani, attraverso il gioco del rugby, di scambiare esperienze di lingua, di cultura, e di storia al di fuori dei confini nazionali, consapevole che i confronti

fra culture diverse aiutano l’individuo ad affrontare le sfide di una società in continua evoluzione.

Una realtà nuova, fatta di rugby, ma non solo

È così quindi che il 2 marzo, dopo cinque mesi trascorsi a raccogliere fondi in prima persona, i ragazzi si sono imbarcati alla volta delle terre inglesi, pronti per entrare in contatto con una realtà nuova, fatta di rugby, ma non solo. In breve i giovani atleti hanno giocato e vinto contro i quotati campioni regionali del Topsham e contro la compagine del Saint Peter College, hanno svolto diverse attività di team building, provato una nuova cucina, ma soprattutto sono cresciuti e maturati come individui e come gruppo.

Il risultato? Un successo

L'esperienza è stata un successo e gli sguardi felici e soddisfatti dei ragazzi in foto ne sono certamente la prova!