Valsugana Rugby Padova: ruoli e nuovi allenatori first XV serie A 2019/2020

Il Valsugana Rugby Padova presenta la nuova dirigenza tecnica che allenerà il First XV nel prossimo campionato di Serie A 2019/2020.

Il nuovo head coach sarà Roberto Pedrazzi, allenatore di 3° livello proveniente dal Rugby Rovigo. Il nuovo tecnico degli avanti sarà invece Nicola Gatto, affiancato da Dario Zanato, confermato nel ruolo di preparatore atletico.

Un saluto di riconoscenza da parte di tutta la società va a Polla Roux, Giovanni Boccalon e Luca Faggin che lasciano con diverse motivazioni la grande famiglia del Valsu. A loro vanno i più sentiti rigranziamenti per la qualità del lavoro svolto e un augurio per un proseguo ricco di soddisfazioni.

Roberto Pedrazzi

Data di Nascita: 21.09.1976

Roberto Pedrazzi è il nuovo head coach del Valsugana Rugby Padova per la prossima stagione sportiva 2019-2020.

Roberto inizia la propria attività sportiva come “trequarti” nel Modena per poi passare nel 2001, dopo un anno nell’Overmach Parma, nel Viadana giocando per 7 stagioni consecutive nel massimo campionato Top 10.

Nei due anni successivi gioca nel Gran Parma e nel Modena prima di approdare a Rovigo e disputare dal 2009 al 2013 altre 4 annate nel massimo campionato italiano terminando la propria carriera agonistica.

Ricco il palmares nella nazionale maggiore italiana di rugby dal 2000 al 2006, con 8 Caps e la partecipazione all’RBS Sei Nazioni sia nel 2002 che nel 2005.

Allenatore con il 3^ livello ha guidato il Rugby Badia in serie A negli anni 2014 e 2015 prima di approdare nel Delta Rovigo lavorando sia come skills coach della squadra nel campionato di Eccellenza che come head coach della squadra Cadetta.

Arriva al Valsugana Rugby Padova per lavorare con i giovani, motivando le loro ambizioni e valorizzandoli, per proseguire un progetto di crescita sportivo che negli ultimi anni ha imposto il Valsu come una delle società maggiormente virtuose del rugby italiano.

Nicola Gatto

Data di nascita: 18 agosto 1987

Nicola Gatto è il nuovo allenatore degli “Avanti” del Valsugana Rugby Padova.

Come giocatore dal 2006 al 2017 ha rivestito diverse maglie, tra le quali il Petrarca, Rovigo per terminare la carriera a Mogliano nel ruolo di tallonatore/pilone.

Dal 2016 lavora come Video Analyst nella Benetton Treviso in PRO 12/14 dove tuttora riveste questo ruolo.

Nicola sarà il responsabile della Mischia portando al Valsu l’esperienza maturata negli ultimi anni di lavoro alla Benetton.

Jason Wright responsabile tecnico under 18

Jason Wright responsabile tecnico di tutta la filiera della formazione fino alla under 18 del Valsugana rugby Padova.

E’ questo il nuovo incarico che il Valsugana Rugby Padova ha affidato al tecnico neozelandese che già da un anno si occupa del settore junior. La più ampia responsabilità affidatagli è un riconoscimento alla capacità e alla serietà della persona. Il tecnico collaborerà con il manager del settore giovanile Gabriele Marchiori e con i responsabili organizzativi Nicola Bettio e Lorenzo Cologna.

Laureato in Educazione Fisica, con un master in Psicologia dello Sport, ha nel suo bagaglio una decennale esperienza nazionale e internazionale come giocatore professionista e come allenatore (4° livello). Tra le sue esperienze più significative ricordiamo la sua collaborazione come tecnico skills dell’Accademia del London Irish e, in Italia, il coordinamento del settore tecnico del rugby San Donà (con cui ha raggiunto anche una storica promozione in Eccellenza) nonché assistant coach del Delta Rugby Rovigo nel campionato di eccellenza.

