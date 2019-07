Valsugana rugby: nuovi arrivi in vista della stagione 2019/2020 in serie A

Al termine della stagione 2018-2019, dopo un’esperienza avvincente e di alta formazione, il First XV del Valsugana Rugby Padova sta gettando le basi per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie A.

I cambiamenti

La rosa della prima squadra verrà in parte rinnovata, poiché qualche atleta ha lasciato il club di Altichiero per proseguire la propria carriera in Top12 con altre società. A tutti loro rivolgiamo il nostro miglior augurio di successo e felicità, ringraziandoli per il contributo finora dato al club Valsugana Rugby, e salutando con la speranza di poterli rivedere in futuro.

I nuovi arrivi

A seguito di questo, i biancocelesti hanno dovuto cercare qualche rinforzo. Siamo quindi felici di accogliere nella #whiteblueramy dei nuovi atleti:

Dalla Serie A dell’Argos Petrarca Rugby arriva Gian Maria Polliero, padovano, anno 1994. È un giovane e combattivo pilone che, grazie alla sua fisicità, 185 cm x 110kg, e al suo talento può giocare sia a destra che a sinistra del pacchetto di mischia.

In soccorso alla prima linea arriva Renzo Balboni nato a Ferrara, anno 1989. Giocatore d’esperienza che può coprire tutti i ruoli di prima linea, è un pilone dinamico cresciuto a Noceto, poi passato a Prato, quindi per quinquennio a Rovigo (scudetto 2016) e loa scorsa stagione in Top 12 a Viadana.

Dalla neopromossa Serie B arriveranno rinforzi, con quattro giovani giocatori sicuri (Bertocco, Bettio, Salvadego, Sorgato) e qualcuno che si aggregherà alla preseason. Le novità non finiranno qui, in quanto le trattative sono ancora aperte per quanto riguarda alcuni giocatori necessari per coprire la mediana, stay tuned!

Info web https://www.valsuganarugby.it/valsu/nuovi-arrivi-per-la-seriea-in-vista-della-stagione-2019-2020/

