Var, il padovano Chiffi ancora nella bufera

E' furioso il presidente del Chiveo, Luca Campedelli. «Non si può tacere per quello che si è visto. Sono 26 anni che faccio il presidente, non ho mai visto un arbitro e Var che prendono decisioni a vanvera. Toglietelo perché così non serve, stanno esagerando».

Var

Chievo-Fiorentina, che ha visto i viola imporsi in trasferta per 4 a 3, si chiude tra le polemiche: il presidente dei clivensi, Luca Campedelli, attacca l'arbitro Chiffi: «Usano il Var come clava - ha dichiarato a fine partita il presidente - Ora penso male, soprattutto dopo 12 mesi che vedo attacchi contro di noi. Preferisco un arbitro che sbaglia sul campo, piuttosto di quello che si beve il tè».

Episodi

Ecco gli episodi finiti sotto la lente d'ingradimento di Chievo-Fiorentina: al 14’, Lafont sbaglia il rinvio e regala palla a Giaccherini che segna l’1-0 per il Chievo. Il Var Serra gli segnala il piede di Pellissier sulla linea dell’area quando Hugo riceve palla dal portiere. Si tratta di centrimetri, ma l’annullamento è nei termini di regolamento. Grave, invece, l’errore al 26’: entrata di Pezzella su Pellissier in area, l’arbitro lascia proseguire. Al 38’ del secondo tempo, infine, Chiffi concede un altro rigore al Chievo, per fallo di mano di Gerson.

Mister Di Carlo

Anche se con toni più misurati, anche l'allentatore del Chievo ha qualcosa da ridire sulla gestione della partita: «Mi ha fatto arrabbiare sia il gol annullato, che il rigore non dato a Pellissier – ha dichiarato il tecnico dopo la partita - Il Var credo che vada usato, chi lo dirige però non può condizionare la gara. Il tacchetto sulla linea dell’area di rigore di Pellissier è uguale a Lafont che avanza di dieci centimetri sul rigore parato. Chiffi? Ha fatto un ottimo arbitraggio, tranne che sul rigore di Pellissier, però non può essere messo in difficoltà dal signor Serra che è al Var. Se non danno il gol a Giaccherini, che venga fatto ripetere il rigore. Alla luce di questo, la partita è difficile scorporarla da questi episodi».

