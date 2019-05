E' il Verona l'ultimo ostacolo tra la serie A e il Cittadella. Tombolato premiato, miglior terreno della B

I gialloblu passano a Pescara e raggiungono i granata in finale. La gara di andata è in calendario per il 30 maggio, il ritorno si giocherà il 2 giugno al Bentegodi. Quello del Tombolato il miglior terreno della serie B