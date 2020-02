Atletica: Veronica Zanon vince anche a Minsk con uno splendido salto

Italia protagonista nell’incontro internazionale under 20 indoor a Minsk. La squadra azzurra si aggiudica il successo con 241 punti davanti ai padroni di casa della Bielorussia (220) e alla Polonia (218). Merito anche della prova offerta dalla primatista italiana juniores Veronica Zanon, capace di imporsi nel triplo. Al quarto salto la portacolori di Assindustria Sport è atterrata alla misura vincente di 13.08 metri.

Risultati

La sua serie non è stata sui livelli di quella dei Tricolori di Ancona (dove aveva migliorato il record nazionale di categoria planando a 13.65) ma è bastata per assicurarsi il gradino più alto del podio, su cui salgono anche la turca Gizem Akgoz (12.96) e la bielorussa Nastassia Drozd (12.76). Alla manifestazione hanno preso parte 12 nazionali: dietro a Italia, Bielorussia e Polonia, quarta la Spagna (201) e quinta la Turchia (195), poi Ucraina (192), Estonia (157), Lettonia (137), Lituania (122), Kazakistan (116), Azerbaigian (35) e Israele (22). Per la fascia d’età degli under 20 è il primo evento internazionale della stagione 2020 che proporrà i Mondiali di categoria a Nairobi, in Kenya, dal 7 al 12 luglio.