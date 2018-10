"In viaggio con la storia del calcio": la mostra di Aics arriva a Palazzo della Ragione

Presentato in una conferenza stampa a Palazzo Moroni, "In viaggio con la storia del calcio". Una mostra itinerante che sta toccando diverse città italiane e che arriva anche nella città del Santo.

Dall’11 al 21 ottobre, una mostra che racconta la storia del calcio. “Una mostra itinerante - spiega il presidente provinciale di Aics - che ha come obiettivo di portare in giro per l’Italia la storia del calcio. Due i filoni, quello dei mondiali dal 1930 ad oggi. E poi una parte indossata da grandi campioni. Pezzi unici come la maglia a due strisce di Crujiff, per una questione legata al cambio di sponsor tecnico. E quella verde che per una sola partita ha indossata la Francia. Era il mondiale del ’78”. Non solo calcio maschile in questa rassegna. Spazio anche anche al calcio femminile. Infatti esposte ci sono anche le maglie di Valentina Giacinti e Carolina Morace.