Virtus Padova Antenore Energia: sconfitta interna con Vigevano

Gran duello tra la Virtus Padova Antenore Energia e l’Elachem Vigevano nel turno infrasettimanale di Serie B. Un match però purtroppo probabilmente condizionato da un arbitraggio. La squadra di coach Rubini esce infatti sconfitta dal tesissimo confronto con i rivali vigevanesi ma lo fa a testa alta, al termine di un match in cui Schiavon e compagni hanno lottato come leoni, venendo penalizzati dagli episodi e da scarsa freddezza nei momenti conclusivi del match.

La partita

Parte col piede giusto l’Antenore: avanti 21-15 a fine primo quarto grazie alla mano caldissima di capitan Schiavon e al lavoro sotto canestro del recuperato Ferrari. Purtroppo per Ferro però arriva dopo sette minuti il terzo fallo che lo relega anzitempo in panchina. Bene Virtus anche all’inizio del secondo quarto con De Nicolao e Morgillo che portano Padova sul +11. Lì però Vigevano riesce a tornare in partita ricucendo il gap con un break di dieci e trovando il controsorpasso sul finale. Beffarda poi la tripla sulla sirena dell’intervallo di Vigevano che vale 35-40.

Le fasi decisive

Nel secondo tempo l’Antenore Energia torna sul parquet inviperita dando vita ad un accesissimo duello punto su punto. Il rientro in campo di Ferrari sposta gli equilibri con Virtus che infila il controsorpasso (47-46) e con la partita che diventa incandescente. Vigevano prova lo strappo ma questa volta è Padova a trovare la tripla sulla sirena con Bianconi (60-62). Nell’ultimo periodo Vigeavano però riesce a scappare sul +9. Capitan Schiavon spara la quarta bomba di serata facendo esplodere Rubano, ma poi l’attacco Virtus si inceppa soprattutto dal tiro da fuori. Gli ospiti infatti reggono l’urto e si portano a casa il 70-78 finale. Ma per i ragazzi di Rubini una prova encomiabile dal punto di vista dell’impegno e della dedizione. In doppia cifra vanno Schiavon e Piazza (16 punti) e Ferrari (13). Ora testa a domenica: alla Kione Arena alle 18 arriva Vicenza per il superderby.

Tabellino

ANTENORE ENERGIA 70 – VIGEVANO 78

ANTENORE ENERGIA Piazza 16, Ferrari 13, De Nicolao 8, Morgillo 6, Bianconi 7, Pellicano, Schiavon 16, Calò 4 All. Rubini

VIGEVANO Verri 11, Passerini 17, Brigato 4, Mazzucchelli 3, Filippini 7, Beretta 3, Rossi 4, Dell’Agnello 20, Milani 9 All. Piazza

Arbitri: Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Manco di San Giorgio a Cremano (NA)

Note: parziali: 23- 15; 12-15; 25-22; 10-16, tiri liberi: Virtus 14/18 – Vigevano 12/16, tiri da due: 16/32 – 21/ 33, tiri da tre: 8/27 – 8/24 assist: 12-13 rimbalzi: 32-32