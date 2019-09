Antenore Energia rinnova la partnership con Virtus Basket Padova: tutte le agevolazioni

Con un accordo siglato nei giorni scorsi Virtus Padova rinnova anche per la stagione 2019/2020 la partnership e la sponsorizzazione con Antenore Energia, azienda padovana fornitrice di gas ed energia elettrica per famiglie ed imprese. Anche per quest’anno Antenore Energia figurerà tra i maggiori partner della società di via dei Tadi, comparirà come main sponsor sulle prossime maglie da gioco e rimarrà name sponsor della prima squadra nella denominazione ufficiale.

Territorialità e padovanità

Per celebrare questo rinnovo il presidente Gianfranco Bernardi e il capitano Federico Schiavon nei giorni scorsi si sono recati nella sede principale dell’azienda di viale della Provvidenza a Sarmeola di Rubano per ufficializzare il rinnovo insieme al Direttore Generale di Antenore Energia Filippo Agostini: «Siamo felici di continuare questa nostra profonda relazione con la Virtus Padova e di garantire per l’ennesimo anno il nostro supporto al basket e allo sport padovano in generale» spiega Agostini. «Come raccontano anche il nostro nome e il nostro stemma siamo una azienda padovana e innanzitutto vogliamo quindi restare legati al nostro territorio e alle nostre società sportive. Virtus in questo senso è un’ eccellenza di questa città, è uno dei migliori settori giovanili italiani e anche a livello di prima squadra si sta strutturando per provare a fare un grande salto societario e sportivo che vede una possibile promozione in Serie A come un epilogo non più così lontano. Noi come Antenore Energia siamo orgogliosi di essere al loro fianco in questo cammino, di garantire già a tante famiglie del mondo Virtus i nostri servizi e di esserci legati con sentimento di amicizia alla famiglia Bernardi».

I vantaggi ai tifosi

Antenore Energia continuerà quindi anche per la prossima stagione a garantire offerte ancora più vantaggiose per le famiglie dei tesserati Virtus, ospiterà dentro la sua sede le conferenze stampa pre-partita e vari eventi legati al mondo Virtus e animerà le sfide interne della squadra di coach Rubini con la strepitosa mascotte Ènore, con in regalo vari gadget tra cui quaderni e diari griffati Antenore Energia durante le amichevoli interne nel precampionato e durante la stagione.