Virtus Padova da primato: espugnata Lecco, consolidata la testa della classifica

Continua la magica stagione dell’Antenore Energia Virtus Padova che espugna 74-75 Lecco con una vittoria letteralmente al cardiopalma. Una partita decisa infatti a cinque secondi dalla fine dal canestro del padovano Francesco De Nicolao, con l’Antenore Energia che trova quindi la sua sesta vittoria consecutiva e mantiene la testa della classifica di Serie B insieme a Cesena.

Prova di carattere

Altra prova di carattere dei ragazzi di coach Rubini che trainati da un grande Michele Ferrari (andato in doppia doppia con 19 punti e 11 rimbalzi) e da un De Nicolao (16 punti) determinante nel finale con sette punti di fila decisivi. Una Virtus Padova che aveva condotto il match per lunghi tratti, con una grande provain casa di una delle squadre meglio attrezzate del campionato ed arrivando all’intervallo lungo sopra di tre. I neroverdi mantengono un risicato margine di vantaggio senza però trovare i punti per il distacco, con Lecco che è brava prima a rimanere a ruota dell’Antenore, poi a trovare il pareggio nel terzo quarto e quindi ad infilare il sorpasso toccando anche il +4 ad un minuto dalla fine. Ma qui uno strepitoso De Nicolao sale in cattedra inventandosi dal nulla prima la tripla del -1 a 30’’ dalla fine e poi il canestro della vittoria praticamente sulla sirena. Altro capolavoro di coach Rubini, con ora testa al derby contro Vicenza in programma alla Kioene Arena sabato alle ore 20.30.